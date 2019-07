Galeria de fotos da manifestação do 5 de Julho

5/07/2019 18:29 - Modificado em 5/07/2019 18:29

Uma amostra bastante expressiva da população de S. Vicente, quer em idade, género, condição social e económica, saiu às ruas do Mindelo para dar voz ao descontentamento do que, no seu entender, consideram de “autêntico sufoco” do poder central em relação a esta ilha, pedindo mudanças nas medidas e comportamentos dos atores políticos em relação a S. Vicente.