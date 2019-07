Mensagem de Jorge Carlos Fonseca a Donald Trump

4/07/2019 13:43 - Modificado em 4/07/2019 13:43

Jorge Carlos Fonseca – Presidente da República de Cabo Verde

No quadro da celebração do Dia Nacional dos Estados Unidos da América (4 de Julho), o Presidente da República de Cabo Verde, Jorge Carlos Fonseca endereça ao presidente Norte-americano, “calorosas felicitações pela importante efeméride”.

Para o Chefe de Estado de Cabo Verde, “as relações político-diplomáticas, de cooperação e amizade existentes entre os nossos países e Povos, que datam desde os primórdios da nossa Independência Nacional, sempre baseadas no respeito mútuo e na defesa de valores que nos são comuns, têm sido muito benéficas e encorajadoras”.

“Os Estados Unidos da América continuam sendo um parceiro constante, amigo, e de muita importância para o processo de desenvolvimento de Cabo Verde, o que muito nos orgulha e nos acalenta”, diz a referida mensagem.O Presidente de Cabo Verde aproveita esta ocasião para “reafirmar a minha firme determinação e vontade em continuar a trabalhar com Vossa Excelência, no sentido de elevar cada vez mais o nosso relacionamento a todos os níveis, desejando poder continuar a contar com os Estados Unidos da América enquanto parceiro privilegiado e amigo do meu país”.