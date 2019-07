Nasceu um prodígio: Tenista de 15 anos faz história em Wimbledon

4/07/2019 02:01 - Modificado em 4/07/2019 02:01

Para ficar de queixo caído. Cori Gauff é o nome da tenista mais badalada do momento e que, justamente, merece que todos os holofotes continuem ligados às performances que vai somando.

Aos 15 anos virou a maior estrela do torneio de Wimbledon e, nesta quarta-feira, escreveu nova página dourada, após tornar-se na mais jovem tenista, no século XXI, a garantir um lugar numa terceira ronda de um Grand Slam.

Em janeiro de 2018, no Australian Open, Marta Kostyuk tinha destronado um feito que durava há 27 anos, para em julho de 2019, a mais jovem tenista a chegar a fase tão adiantada de um Grand Slam ser capaz de derrubar feitos só ao alcance de tão poucos.

No encerramento do terceiro dia de Wimbledon, em pleno court n.º1, a tenista norte-americana derrotou a eslovaca Magdaléna Rybáriková, n.º 139 da hierarquia mundial, com os parciais de 6-3 e 6-4, em pouco mais de uma hora.

The journey continues…



15-year-old @CocoGauff beats former #Wimbledon semi-finalist Magdalena Rybarikova in straight sets to book her place in the third round pic.twitter.com/60juztgXej