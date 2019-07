Sal : Governo promove abertura oficial do gabinete de realojamento das famílias de Alto de Santa Cruz e Alto de São João

4/07/2019 00:40 - Modificado em 4/07/2019 00:41

O Governo de Cabo Verde, através do Ministério da Família e Inclusão Social, do Ministério das Infraestruturas Ordenamento do Território e Habitação, e em parceria com a Câmara Municipal do Sal, promove esta quinta-feira, 04 de julho, pelas 10 horas, a abertura oficial do Gabinete técnico de realojamento das famílias dos bairros informais de Alto de Santa Cruz e Alto de São João, na ilha do Sal.

O gabinete de realojamento funcionará em Alto de Santa Cruz, no empreendimento Casa para Todos, que se encontra sob a gestão da Câmara Municipal do Sal e, tem como missão a definição das melhores soluções e modelos de apoio, em regime contributivo, a adotar pelo Estado de Cabo Verde, para com as famílias residentes nos assentamentos informais, no Sal e na Boa Vista.

A criação deste gabinete permanente está prevista no Plano de Realojamento das Famílias residentes nos assentamentos informais nas ilhas do Sal e da Boa Vista, enquadrado no Programa do Governo para a requalificação, reabilitação e infraestruturação dos bairros de Alto de Santa Cruz, Alto de São João, no Sal e, Bairro da Boa Esperança, na Boa Vista.

É de realçar que o programa de requalificação dos referidos bairros, com financiamento do Governo de Cabo Verde, através do Fundo de Sustentabilidade Social para o Turismo, teve início em maio de 2017, e pretende definir um plano de ordenamento e urbanização que dê respostas ao deficit habitacional que vem condicionando o direito de acesso à habitação condigna à população residente, prevendo a criação de lotes para construção de blocos habitacionais nas ilhas do Sal e Boa Vista.

Neste contexto, e tendo em conta o processo de realojamentos dos agregados familiares que residem nas áreas de demolição, o Governo de Cabo Verde nomeou em janeiro de 2019 a Comissão para a Coordenação do realojamento das famílias dos assentamentos informais nas ilhas do Sal e Boavista, liderada pelo Ministério da Família e Inclusão Social.

