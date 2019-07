Vereador do Pelouro da Proteção Civil da CMSV apela a ajuda dos moradores para a época chuvosa

Numa altura em que se aproxima a época das chuvas, o vereador da Câmara Municipal de São Vicente, José Carlos da Luz, que coordena as pastas de Fiscalização Municipal, Proteção Civil e Segurança e Educação, assegura que a edilidade tem pronto o seu programa e que já estão no terreno a realizar limpezas nas zonas que concentram, anualmente, uma maior quantidade de águas pluviais.

Em declarações ao NN, José Carlos da Luz garante que o plano de trabalho já está sendo implementado, com o início das limpezas e dessareamento de baciais e diques, em Cruz João Évora, Chã de Alecrim, Vila Nova, Dji Sal e Ribeirinha, localidades onde há um maior volume de água na época das chuvas. “Com isso tentamos evitar que quando houver a drenagem de água, que venha com menor velocidade possível para evitar situações de enxurradas” esclarece.

Posto isto, afirma que a edilidade realizará um encontro com a Polícia Nacional, Forças Armadas, Delegacia de Saúde, Cruz Vermelha e Ministério da Educação que são os parceiros neste programa, entendendo que a proteção civil é uma tarefa de todos. “Nesse encontro vamos traçar o nosso plano, com empresas públicas e privadas para a inventariação de meios que possam nos servir durante a época chuvosa” clarifica o vereador, assegurando que até ao momento todas estas instituições têm colaborado com a CMSV, para evitar problemas maiores.

José Carlos da Luz, afirma que até ao momento, têm deparado apenas com algumas situações de casas antigas com problemas nos tetos, o que representa uma preocupação. “Recomendamos as pessoas para se prepararem bem para a época das chuvas. Constatamos que hoje em dia muitos não se preocupam com o período das chuvas, ficando a espera dos apoios da Camara Municipal. Pedimos também as pessoas que realizem a limpeza dos seus terraços e nos arredores das suas habitações, para facilitar a drenagem da água” ressalva o vereador apelando a todos os munícipes que façam a sua parte com limpeza dos seus terraços e sargetas, para que haja uma boa drenagem das águas pluviais.

No entanto o mesmo garante que para a próxima semana, está agendado para o Porto Novo, Santo Antão, um encontro mais alargado com todo o comando do Serviço Nacional de Proteção Civil e dos Bombeiros, de Porto Novo, São Vicente e São Nicolau.