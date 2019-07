Indisponibilidade de produtos no mercado: Emprofac diz que os compromissos estão sendo cumpridos

4/07/2019 00:16 - Modificado em 4/07/2019 00:16

Enquanto monopolista na distribuição de medicamentos, a EMPROFAC reage às inquietudes de que vem tomando conhecimento, pelas mais diversas vias, relativamente a indisponibilidades de certos medicamentos que se vem registando.

De acordo com a Empresa Nacional de Produtos Farmacêuticos (Emprofac), a incapacidade de acesso a alguns medicamentos deve-se a perturbações no normal abastecimento do mercado, como as proibições e limitações de exportação do nosso principal mercado fornecedor. Indisponibilidade de matérias primas, entre outros.

A mesma reconhece e regista as preocupações dos que padecem de determinadas patologias e dependem de medicamentos específicos e que a reposição dos “stocks” dos medicamentos indisponíveis aconteceu ainda no mês de junho.

Por isso, garante que os compromissos estão sendo cumpridos, estando já repostos os stocks da grande maioria de medicamentos e outros produtos de saúde.

No entanto, reconhece, para algumas famílias de produtos, a persistência de fatores que ainda limitam a reposição da normalidade nos mercados fornecedores, como são os casos referidos da carência de matérias-primas e o estabelecimento de quotas.

Contudo, estando já ultrapassadas algumas das principais limitações, a Emprofac espera, durante este mês de julho, ter totalmente regularizada a situação.

Portanto “mantemos o nosso compromisso de alimentar um canal de diálogo e de informação com os nossos clientes e entidades para que não se sobrevalorize o problema”.

A empresa assume responsavelmente a sua missão, conscientes do tamanho dos desafios que lhe impõem para a reposição da necessária tranquilidade.