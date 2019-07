Hidélvis Jardim assina pelo Olímpico do Montijo onde quer relançar a sua carreira

3/07/2019 23:44 - Modificado em 3/07/2019 23:44

O defesa central internacional cabo-verdiano, Hidélvis Jardim, anos foi anunciado, pelo Olímpico do Montijo, como reforço da equipa para a época 2019/20. Hidélvis diz-se preparado para atacar a nova época e para relançar a sua carreira futebolística.

Depois de passagens pelo União da Madeira, Operário da Lagoa e AD Fafe, o “Tubarão Azul” viaja agora para o distrito de Setúbal, para representar a equipa que ficou na décima posição do Campeonato de Portugal, Grupo D.

Com passagem menos fugaz pelo União da Madeira, da segunda liga portuguesa, onde chegou no início da temporada 2017/18 proveniente do Mindelense, clube onde defendeu as cores desde 2012, o internacional cabo-verdiano saiu dos madeirenses sem jogar qualquer minuto.

O jogador, natural de São Nicolau, ingressou depois no Operário da Lagoa, AD Fafe e mais recentemente no Águeda, onde disputou 32 jogos na série B do Campeonato de Portugal. Desta feita, o jogador que representou o Mindelense antes da aventura pelo futebol português, ruma à margem sul do Tejo, para representar o Olímpico do Montijo.

Ao NN, Hidélvis perspectiva fazer uma boa temporada e ajudar a sua equipa a atingir os objetivos, para que consiga também atingir os seus objetivos pessoais. “A nível pessoal quero atingir altos patamares profissionais, não sendo fácil, trabalho para isso sempre” assegurou.