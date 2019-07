Reunião de emergência do Conselho de Segurança após ataque na Líbia

3/07/2019 16:30 - Modificado em 3/07/2019 16:30

O Conselho de Segurança da ONU reúne-se hoje de emergência para avaliar a situação na Líbia após a morte de 44 pessoas num ataque aéreo que atingiu um centro de detenção de migrantes perto de Tripoli, indicaram fontes diplomáticas.

A reunião de emergência, que irá decorrer à porta fechada, foi adicionada à agenda deste órgão máximo da ONU (por ter a capacidade de fazer aprovar resoluções com caráter vinculativo) por iniciativa do Peru, país que assegura este mês a presidência do Conselho, precisaram as mesmas fontes.

O ataque aéreo que atingiu na terça-feira à noite o centro para migrantes em Tajoura, nos arredores da capital líbia, matou pelo menos 44 pessoas e feriu mais de 130, segundo um novo balanço divulgado hoje pela ONU.

O enviado da ONU à Líbia, Ghassan Salame, declarou que este ataque aéreo pode constituir um “crime de guerra”, pedindo à comunidade internacional para o condenar.

Nas últimas horas, novas informações sobre o ataque têm circulado na Internet e têm sido divulgadas pelas agências internacionais. As condenações da comunidade internacional também se multiplicaram.

A ONU, o Alto Comissariado da ONU para os Refugiados (ACNUR), a Organização Internacional para as Migrações (OIM), a Médicos sem Fronteiras (MSF), a União Europeia, a União Africana e países como Portugal, França e Itália condenaram o ataque e exigiram uma investigação independente.

Por Lusa