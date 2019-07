“Somos Cabo Verde” 2019 comemora quinto aniversário

Desde 2015, mais de 100 personalidades foram distinguidas no “Somos Cabo Verde”, em cerimónias de muitas emoções, alegrias, duetos improváveis inesquecíveis, humor e mensagens positivas, mas acima de tudo, um evento, que segundo a organização passou a ser uma Marca Nacional.

“O ‘Somos Cabo Verde’ é agora algo do qual os cabo-verdianos sentem um imenso orgulho. Uma iniciativa que já é considerada como um dos maiores eventos anuais de Cabo Verde”, escreve a organização em comunicado. Alegando que é por isso que deve-se continuar a fazer “coisas bonitas” que elevem estes nossos “dez grãozinhos di terra” que tanto amamos.

Como tal, a organização considera que cinco anos merecem ser comemorados de forma efusiva. Neste sentido, o evento acontece em nova data, em Outubro, mês dedicado à Cultura Cabo-Verdiana, e o tema principal será o 5º Aniversário ‘Somos Cabo Verde’.

No entanto, para marcar as comemorações do Dia Nacional da Independência, data em que sempre foi realizado o ‘Somos Cabo Verde’, a Artemedia Zwela, organizadora/promotora do evento, em parceria com a TCV, vai emitir um programa dedicado aos 5 anos do Somos Cabo Verde – Os Melhores do Ano, no dia 5 de julho.

Ainda no decorrer do mês de julho realiza-se uma conferência de imprensa, onde se dá a conhecer o corpo de Jurados e outras novidades sobre o evento deste ano. Logo após a divulgação do júri/corpo do Jurado, o trabalho de escolha dos pré-nomeados começa de imediato, sendo que a divulgação acontecerá no mês de agosto.