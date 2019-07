Moradores do Platô em Chã de Alecrim sem iluminação pública há quase uma semana

2/07/2019 23:55 - Modificado em 2/07/2019 23:55

Várias ruas do Platô em Chã de Alecrim, encontram-se sem iluminação pública há mais de quatro dias, gerando assim o descontentamento por parte dos moradores locais, que pedem celeridade para a resolução do problema.

“As nossas ruas estão sem iluminação há quase uma semana”, reclama um dos moradores locais, mostrando-se indignado com a situação. “Quase uma semana sem iluminação pública, é angustiante para nós que residimos aqui. Queremos que este problema seja resolvido o mais breve possível” assegura Daniel Delgado.

“Não sabemos o que se passa mas, estamos indignados com essa situação, pois todos nós no fim do mês regularizamos as nossas faturas junto da Electra. Explicam que já não pagamos a IP – Iluminação Pública, mas mesmo assim temos esse direito, que aliás é de todos os cabo-verdianos” diz-nos a moradora, Cristina Fortes.

Já Elida Ascensão, moradora no Platô há cerca de onze anos, diz que o problema da falta de iluminação pública é recorrente. “Recentemente colocaram alguns postes novos, mas não sei o que aconteceu, porque a maioria deles já não funciona” reitera esta moradora, deixando bem patente a preocupação que a situação vem originando nos moradores.

Sendo uma zona em franco crescimento habitacional e populacional, para aqueles que trabalham de noite ou de madrugada, principalmente, temem diariamente pela sua segurança. Mulheres principalmente. Todas as noites é um sufoco pois estes dizem-se com receio de serem atacados, ou de tropeçarem em alguns pontos do caminho que estão esburacados.

Como tal, os moradores esperam que a Electra resolva o problema o mais rápidamente possível, para pôr fim a esta situação bastante preocupante.