Gangue sequestrou autocarro no Brasil para ir a jogo de futebol

3/07/2019 00:26 - Modificado em 3/07/2019 00:26

Episódio aconteceu no Rio de Janeiro.

A criminalidade continua a marcar a atualidade no Brasil.

Entre as notícias de crime violento, há também momentos em que a violência e o insólito parecem seguir lado a lado. Foi o que aconteceu no passado domingo no Rio de Janeiro.

Escreve o portal G1 que um gangue armado em São Gonçalo, na Região Metropolitana do Rio de Janeiro, sequestrou um autocarro com o único objetivo de terem transporte para uma partida de futebol.

Por causa do sequestro, logo no domingo de manhã, um total de dez viagens que o mesmo autocarro tinha previsto fazer acabaram por não ser feitas em São Gonçalo. Os restantes passageiros que contavam viajar no mesmo autocarro naquele domingo ficaram assim sem esta possibilidade.

Citado pelo mesmo G1, o motorista vítima deste sequestrou criticou a impunidade que se mantém no país.

“Eles [criminosos] têm uma liberdade para fazer o que quiserem, enquanto nós hoje não temos liberdade sequer para exercer a nossa profissão com tranquilidade”, queixou-se, acrescentando ainda que todos os dias teme pela sua vida. “Até me dá vontade de abandonar a minha profissão porque nunca tenho a garantia de sair para trabalhar e poder retornar com segurança para o meu lar”, diz o motorista.

Ainda decorrem as diligências da polícia brasileira sobre este crime.