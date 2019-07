São Vicente: Cabo Verde Show e Denis Graça são as cabeças de cartaz da festa do 5 de Julho em Mindelo

2/07/2019 16:05 - Modificado em 2/07/2019 16:05

Em comemoração aos 44 anos da Independência de Cabo Verde, a Câmara Municipal de São Vicente, promove um espectáculo musical no dia 4 de Julho na rua de Lisboa, cidade do Mindelo.

O espectáculo conta com a presença de vários artistas locais, tais como Constantino Cardoso e Edson Oliveira e ainda com a participação especial do cantor Denis Graça e do grupo Cabo Verde Show. O espectáculo tem inicio marcado para as 21:00h., terminando já na madrugada do dia 05 pelas 02:00h.

Este ano e como é habitual a Câmara Municipal não realiza a sessão solene nos Paços do Concelho.

“A 19 de Dezembro de 1974, foi assinado um acordo entre o “Partido Africano para a Independência da Guiné e Cabo Verde” e Portugal, instaurando-se um governo de transição em Cabo Verde, governo esse que preparou as eleições para uma Assembleia Nacional Popular.

A 5 de Julho de 1975, proclamou-se a independência do país, considerado na altura por muitos como um país inviável, devido às suas próprias fragilidades, havendo vozes políticas em Portugal, como é o caso de Mário Soares, que eram contra a independência do arquipélago, afirmando que Cabo Verde deveria usufruir de autonomia administrativa tal como os outros arquipélagos portugueses (Açorese Madeira).

Em 1991, o país conheceu uma viragem na vida política nacional, tendo realizado as primeiras eleições multipartidárias e instituindo uma democracia parlamentar.[11]”