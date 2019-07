Jovem Lenny Buyl assina pelo AS Trenčín da Eslováquia

O jovem extremo cabo-verdiano Lenny Buyl, assinou um contrato de três anos com o AS Trenčín, clube da primeira divisão da Eslováquia.

O futebolista refira-se, tinha ingressado em Março de 2019 no FK Inter Bratislava, clube da segunda divisão da Eslováquia, mas acaba por assinar por um clube da primeira divisão um contrato válido por três épocas.

Nascido na Bélgica, mas residente em Cabo Verde há onze anos, Lenny Buyl, tem dupla nacionalidade. O jogador foi formado na escola Carlos Alhinho e Geração Benfica, equipa pela qual, na altura, sagrou-se campeão de São Vicente do escalão sub-15.

No entanto, a informação é que o jogador ingressará na equipa sub-19 do clube eslovaco.

O jovem jogador que foi apresentado como o primeiro jogador de Cabo Verde a ser levado para a Europa pela agência de jogadores, Adex Management, do empresário mindelense residente na Holanda, Adilson da Cruz.De destacar que neste momento, Nuno Lopes, atleta do Clube Farense (S. Vicente), encontra-se no mesmo clube a cumprir testes.