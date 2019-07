FC Porto já tem acordo por Zé Luís e paga a pronto valor abaixo do exigido pelo Spartak

2/07/2019 13:26 - Modificado em 2/07/2019 13:26

Foto: Record

A imprensa desportiva portuguesa e russa, dão como certo a contratação por parte do FC Porto do internacional cabo-verdiano Zé Luís, de 28 anos, após o clube portuense ter acertado o pagamento, a pronto, de 8,5 milhões de euros pelo passe do atleta. Informação confirmada no site do clube moscovita, que já garantiu a saída o avançado.

De acordo com o jornal desportivo Record já há acordo entre os dois clubes pelo internacional cabo-verdiano, que deverá chegar em breve a Portugal, com os dragões pagarem o valor da transferência a pronto. “O emblema russo exigia 10 milhões de euros limpos pelo ponta-de-lança, mas o negócio foi fechado, com os dragões a comprometerem-se a pagar a pronto 8,5 milhões (com impostos, o valor global da transação deverá ser um pouco superior a 10 milhões de euros) ” lê-se na publicação.

De realçar que o FC Porto, através de Sérgio Conceição e Pinto da Costa, havia assumido publicamente o desejo de contratar o ponta-de-lança, algo de que naturalmente o Spartak Moscovo já estava informado.

Por sua vez, o jornal russo Sport-Express garante que o avançado cabo-verdiano já abandonou os trabalhos da equipa russa, por forma a viajar com destino a Portugal para concretizar o ingresso nos azuis e brancos.

Adianta o Sport-Express que os moscovitas já oficializaram a saída do jogador.