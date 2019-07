Índia abre Consulado Honorário em Cabo Verde

A República da Índia abre o Consulado Honorário em Cabo Verde no intuito de fortalecer as relações culturais e comerciais entre os dois países.

No âmbito dos objectivos traçados para África, entre eles estreitar as relações culturais e comerciais com os países do continente, a Índia anuncia a abertura de um Consulado Honorário na capital do país. Os escritórios do Consulado já se encontram em funcionamento na cidade da Praia.

De acordo com o comunicado, Helena de Oliveira Delgado foi nomeada para essa função, passando assim a ser a primeira Cônsul Honorário da Índia em Cabo Verde. Engenheira de profissão, a mesma vem atuando em funções executivas há alguns anos em empresas privadas de diferentes áreas tais como, Imobiliária, Construção Civil, Aviação Civil e Agronegócio.

Helena Delgado já tem aprovação do seu nome pelo Governo de Cabo Verde, tendo já recebido o competente Exequatur na qualidade de Cônsul Honório da Índia em Cabo Verde.

Além de novos consulados a Índia pretende abrir, nos próximos anos, 18 novas embaixadas em África, reforçando assim a sua posição económica no continente.