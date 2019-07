Nha Balila apadrinha rebocador “Praia Maria”

2/07/2019 00:19 - Modificado em 2/07/2019 00:19

A cerimónia de baptismo do novo rebocador da ENAPOR – “Praia Maria”, será apadrinhada por Nha Balila, na próxima quinta-feira, dia 04 de Julho na Cidade da Praia, no cais no 4 do Porto da Praia.

O novo rebocador da ENAPOR – Portos de Cabo Verde, irá reforçar as operações portuárias do Porto da Praia com a aquisição deste novo rebocador ao qual foi atribuído o nome “Praia Maria”.

O rebocador, tem um comprimento de 25,3 m, um calado de 4,6 m, uma Bollard Pull (tracção estática de cerca de 67 Tons) e uma tonelagem bruta de 365 tons. Possui uma grande capacidade de manobra e está equipado com um sistema de combate a incêndios, com duas bombas FFS.

A cerimónia será presidida pelo Primeiro-ministro, Ulisses Correia e Silva, e o baptismo da embarcação será feito pelo Reverendíssimo Dom Arlindo Furtado.

A cerimónia contará com a presença da Comunidade Portuária.