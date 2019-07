Santo Antão: Orlando Delgado quer que o Governo aloque verbas para estrada de Fontainhas em 2020

2/07/2019 00:07 - Modificado em 2/07/2019 00:07

Foto: Inforpress

O presidente da Câmara Municipal da Ribeira Grande, Orlando Delgado, quer que o Governo aloque verbas para a requalificação da estrada de Fontainhas já no Orçamento de Estado (OE) para o ano 2020.

Conforme o edil da Câmara Municipal da Ribeira Grande de Santo Antão, Fontainhas poderá ser um «ex libris» da ilha de Santo Antão, a nível do turismo, se for vista dessa forma. “É um dos circuitos mais visitados pelos turistas que demandam a ilha de Santo Antão” assegurou Orlando Delgado, que reagia com satisfação à escolha do nome de Fontainhas para o novo Boeing da Cabo Verde Airlines.

Para o autarca ribeira-grandense, deve haver um esforço por parte do governo no sentido de criar um acesso a Fontainhas, com um mínimo de segurança. O autarca entende que Fontainhas ainda não ganhou nada com a escolha da ‘National Geografic’ como tendo a segunda paisagem mais bonita do mundo, mas garante que Santo Antão e o país ganharam e “isso sente-se pelo aumento da procura da ilha por parte dos turistas”, acrescentou.

Orlando Delgado acredita que a construção dessa estrada será contemplada no OE para 2020, até porque o assunto já tinha sido abordado em 2018 com a ministra das Infraestruturas que está ciente desta situação.

As expectativas de Orlando Delgado suportam-se, também, na opção assumida pelo Governo no sentido do desencravamento de localidades e, por isso, espera que Fontainhas seja uma das contempladas no próximo ano.