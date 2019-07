Combustíveis com preços mais baixos

1/07/2019 13:54 - Modificado em 1/07/2019 13:54

Os combustíveis estão mais baratos desde a meia-noite de hoje, 01 de Julho, com a atualização mensal dos preços divulgada pela Agência Reguladora Multissectorial da Economia (ARME), para vigorar durante o mês.

De acordo com a nova tabela dos preços máximos dos combustíveis, a gasolina passa a ser vendida a 121,90 escudos/litro, com uma diminuição de 6,88%; o Gasóleo Normal, a 98,50 escudos (-7,34%); o Gasóleo para Electricidade, a 83,20 escudos (-8,57%); o Gasóleo Marinha a 70,40 escudos (-8,81%).

O Petróleo passa a custar 85,50 escudos (-7,47%), o Fuel óleo 380 a 60,40 escudos (-8,62%), e o Fuel óleo 180 a 65,80 escudos (-8,36%).

O Butano passa a ser vendido a granel por 116,60 escudos (-9,40%) sendo que as garrafas de 3 Kg passam a custar 332,00 escudos (-9,54%); as de 6kg a 700,00 escudos (-9,33%); as de 12,5 kg a 1.458,00 escudos (-9,38%) e as de 55 kg a 6.415,00 escudos (-9,41%).

Os novos preços do parâmetro do custo de aquisição do produto (CP) e os correspondestes Preços Máximos de Venda ao Consumidor Final dos combustíveis regulados passam a vigorar de 01 a 31 de Julho de 2019.