Voleibol: Selecção feminina perde mais uma vez com o Senegal (0-3) e fica fora dos Jogos Africanos da Zona II

A selecção cabo-verdiana de voleibol feminina perdeu este sábado, 29, por 0-3 com o Senegal, no pavilhão desportivo Vává Duarte, no terceiro jogo dos ‘play-off’ e fica fora dos Jogos Africanos da Zona II, em Marrocos.

Com eliminatória empatada, uma vitória para cada lado, as senegalesas foram mais fortes e venceram pelos parciais de 25-21, 25-12 e 25-14.

Cabo Verde, no primeiro jogo deste ‘play-off’ tinha vencido o Senegal por 3-2, e no segundo jogo perdera por (0-3), pelos parciais de 23-25, 21-25 e 23-25.

Os Jogos Africanos realizam-se de 18 a 30 de Agosto próximo, em Marrocos e vão contar com a presença da selecção masculina que, por seu vez, conseguiu a qualificação, em Banjul, Gâmbia, ao derrotar o Senegal por 3-1.

Na sexta-feira, 28, havia vencido a congénere da Gâmbia, por 3-2, em jogo de estreia, nesse ‘play-off’ de apuramento.

