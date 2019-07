Festival Literatura – Mundo do Sal: Escritores cabo-verdianos vão ser traduzidos para outras línguas

1/07/2019 01:26 - Modificado em 1/07/2019 01:26

A terceira edição do Festival Literatura Mundo envolveu desta vez 40 participantes de diferentes paragens do globo. Diversas nacionalidades, desde portugueses, brasileiros, moçambicanos, angolanos, santomenses, vietnamitas, nigerianos, espanhóis e alemães, entre os dez escritores cabo-verdianos.

Todos os anos o festival homenageia dois escritores. Este ano a escritora cabo-verdiana Orlanda Amaralis e o alemão Johann von Goethe foram os reverenciados deste ano.

Para a organização deste evento literário, a festa literária está a produzir resultados, já que escritores cabo-verdianos estão a ser traduzidos para outras línguas.

Márcia Souto relembra que no primeiro festival fez-se a apresentação do livro Albergue Espanhol, do escritor e Presidente da República, Jorge Carlos Fonseca, adiantando que no dia 19 de Julho haverá o lançamento de uma edição italiana desta obra literária.

Acrescentou que também nesta terceira edição falou-se no livro do escritor e poeta Arménio Vieira, “Silvenius – Antologia Poética” traduzido para a língua alemã.

Conforme apontou ainda, também o escritor José Luís Tavares, na sequência da sua participação e conhecimentos travados na primeira edição do Festival Literatura-Mundo do Sal, marcou presença na Feira do Livro de Bogotá (Colômbia), com uma antologia traduzida para a língua espanhola.

“Então, são resultados que começam a aparecer”, disse a responsável citada pela Inforpress que garante ainda que o Festival Literatura-Mundo do Sal veio para ficar, destacando o apoio da Câmara Municipal do Sal, sem o qual, disse, não seria possível realizar o certame literário.

Promovido pela Câmara Municipal do Sal, como curadoria científica de Inocência Mata e organização da Rosa de Porcelana Editora, o festival propõe reflectir e debater o alargamento dos cânones literários, visibilizar as várias literaturas dos países e inscrever Cabo Verde na rede internacional da Literatura-Mundo.