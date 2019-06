Cremilda Medina é cabeça de cartaz no Festival Folk Celta em Ponte da Barca

28/06/2019 00:59 - Modificado em 28/06/2019 00:59

O Festival Folk Celta, que se realiza em Ponte da Barca, no distrito de Viana do Castelo (Portugal), nos dias 26 e 27 de julho, conta a com a presença dos Dead Combo, Sérgio Godinho e Cremilda Medina como cabeças de cartaz.

Ponte da Barca recebe nos dias 26 e 27 de julho a 12.ª edição do Festival Folk Celta que vai decorrer num único palco, no Choupal, nas margens do rio Lima, “com artistas do Brasil, Cabo Verde, Canadá, Hungria, Espanha e Portugal”, anunciou a organização em comunicado.

O festival abre com Ana Alcaide, compositora espanhola, seguindo-se Cremilda Medina “com as suas mornas e coladeiras de Cabo Verde”, de seguida o palco é dos galegos D`abaixo, antes dos Dead Combo que apresentam o seu último disco, “Odeon hotel”, e a noite termina com sons vindos da Hungria, com os Meszecsinka.

No segundo dia, a abertura do palco é feita pelos canadianos Jazzamboka, seguindo-se o galego Caxade a trazer o seu folk-pop ao palco, antecedendo Sérgio Godinho, o “homem dos sete instrumentos”. Os Omiri sobem de seguida ao palco, para “reinventar a tradição portuguesa” e, a fechar o festival, estão os brasileiros, residentes em Portugal, Samba sem Fronteiras.

Carregando consigo parte da cultura cabo-verdiana, Cremilda Medina faz parte da nova geração da música popular/tradicional, com principal incidência na morna e coladeira.

Cremilda Medina que tem merecido as melhores críticas nacionais e internacionais, mereceu já o reconhecimento nacional e internacional, como é o caso dos prémios obtidos nos Estados Unidos da América com o “Best World Music” por dois anos consecutivos nos IPMA e em Cabo Verde com “Melhor Intérprete Feminina” na gala Mindel Prémio, “Melhor Morna 2017” e o prémio “Sapo Award” nos CVMA por dois anos consecutivos.

Também em Portugal, Cremilda Medina marca presença, no dia 24 de julho, num concerto no Teatro de Vila Real (Portugal).