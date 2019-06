CNA nomeia Benvindo Fortes e Wilson Fernandes para a Taça Independência

28/06/2019 00:51 - Modificado em 28/06/2019 00:51

O árbitro principal Benvindo Fortes e o assistente Wilson Fernandes, do Conselho Regional de Arbitragem de São Vicente, foram escolhidos pelo Conselho Nacional de Arbitragem (CNA), para a Taça Independência 2019, que se realiza de 05 a 16 de julho em São Nicolau.

A lista dos árbitros centrais é composta por nove árbitros de nove das onze regiões desportivas do país. A lista não integra somente árbitros do conselho regional de arbitragem de Santo Antão Norte e do Maio, respetivamente.

Eis a lista dos nove escolhidos: Fabrício Duarte (Santiago Sul), Lenine Delgado (Santo Antão Sul), António Rodrigues (Sal), Jaime Figueiredo (São Nicolau), David Monteiro (Fogo), Ovídio Tavares (Brava), Luisito Sanches (Santiago Norte), Benvindo Fortes (São Vicente) e Nadir Rocha (Boa Vista).

Por sua vez, a lista dos árbitros assistentes, é composta por 10 árbitros, provenientes de seis das 11 regiões desportivas do país, com maior domínio de Santiago Sul e São Nicolau, ilha anfitriã da competição.

Estas duas regiões desportivas oferecem cada um, três árbitros assistentes, faltando neste momento apenas ser revelado o nome do trio da ilha anfitriã. São Vicente, Santo Antão Sul, Santo Antão Norte e Maio, contribuem com um árbitro cada. Lista dos escolhidos faltando os árbitros de São Nicolau: Luís Barbosa, José Mendes e Hélio Semedo (Santiago Sul), Wilson Fernandes (São Vicente), Arytson Santos (Santo Antão Sul), Roberto Carlos (Maio) e Nelton Monteiro (Santo Antão Norte).

De acordo com informações divulgadas nesta quinta-feira na sua página na rede social Facebook, a Federação Cabo-verdiana de Futebol (FCF) comunicou que o Estádio Di Deus receberá o jogo de abertura e os jogos do Grupo A, mas também alguns do Grupo B. O Estádio Orlando Rodrigues recebe a maioria dos jogos do Grupo B e também alguns do Grupo A e será palco da grande final.

No Grupo A, estão as seleções de São Nicolau, Santo Antão, Sal, Fogo e Brava. Já o Grupo B tem as seleções de São Vicente, Boa Vista, Santiago, Diáspora (EUA) e Maio.