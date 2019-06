V Edição da ExpoAuto: Salão Automóvel de Cabo Verde

O evento que irá decorrer na cidade da Praia, Santiago, de 28 a 30 do corrente mês de junho é caracterizado por um salão temático pensado exclusivamente para surpreender os visitantes com uma mostra das mais recentes novidades do mercado, quer em termos de marcas e soluções de mobilidade sustentável, soluções de financiamento, inovações tecnológicas, economia de combustível, serviços pós-venda, seguros e segurança rodoviária.

Após um interregno de seis anos, a ExpoAuto foi relançado em 2017 e com uma periodicidade bienal, com a nobre missão de não só restaurar este salão temático, mas sobretudo de o realizar de uma forma integradora, onde toda a cadeia de serviços e produtos auto possam estar devidamente representados. Desde a simples importação de um veículo automóvel à sua posterior comercialização, registo, posse e manutenção.

Assim, e sob o lema, “Conheça as novidades e deixa ser seduzido”, a edição 2019 do ExpoAuto é um fórum comercial e de promoção por excelência que, numa era em que a mobilidade eléctrica está cada vez mais presente, pretende fascinar os visitantes com uma mostra multi-marcas dos últimos lançamentos no mercado.

E é este o contexto que justifica a presença das maiores concessionárias auto do país, das instituições financeiras e para-financeiras, como sejam bancos e seguradoras, e bem como das demais instituições que intermedeiam o processo de importação e registo, para além dos necessários serviços auto, desde da compra, a manutenção preventiva, e a reparação.

A abertura oficial do ExpoAuto 2018 está agendado para o dia 28 de junho, sexta-feira, no pavilhão da FIC.