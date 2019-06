Músico nigeriano Davido é cabeça de cartaz do Festival da Baía das Gatas 2019

28/06/2019 00:04 - Modificado em 28/06/2019 00:04

O presidente da Câmara Municipal de São Vicente, Augusto Neves, afirmou nesta quinta-feira que o músico nigeriano Davido é cabeça de cartaz do Festival da Baía das Gatas 2019, que se realiza nos dias 9, 10 e 11 de Agosto.

A informação foi confirmada à Rádio Pública pelo Presidente da Câmara Municipal de São Vicente, que assegurou que o objetivo é ter um festival melhor que o do ano passado. “Davido é um dos músicos da atualidade, considerado um dos melhores do panorama musical africano. É um dos destaques do Festival da Baía das Gatas” certificou Augusto Neves, citado pela mesma fonte.

A organização está em negociações com a jovem cantora Ludmila (Brasil), que atingiu a fama em 2012. Quanto aos artistas cabo-verdianos, da lista constam nomes como Loony Johnson, Beto Dias, Suzana Lubrano e Grace Évora. Mas existem ainda contactos em curso.

De acordo ainda com o edil mindelense, a anteceder o festival da Baía das Gatas, a cidade do Mindelo recebe um conjunto de eventos culturais como sejam o Kavala Fresk, o Carnaval de Verão e o Summer Jazz.

De destacar que o Festival Internacional de Música da Baía das Gatas foi organizado pela 1.ª vez em 1984. Ao longo dos anos o evento musical tem vindo a ganhar cada vez mais espaço e maior projeção, tanto nacional como internacional. Atualmente é realizado no segundo fim-de-semana de Agosto, com uma variedade de programação a nível desportivo e cultural, contando com a presença de grandes músicos internacionais e nacionais.