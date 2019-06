Basquetebol: “Big Edy” renova por 5 épocas com o Real Madrid

27/06/2019 23:51 - Modificado em 27/06/2019 23:51

Foto: A Bola

O basquetebolista internacional cabo-verdiano Edy Tavares “Big Edy”, considerado um dos melhores postes a atuar no basquetebol europeu, prolongou por cinco épocas o contrato com o Real Madrid. O vinculo com a equipa madrilena estende-se, agora, até 30 de junho de 2024, anunciou o clube que é o actual campeão espanhol.

O poste cabo-verdiano, de 2,21 metros, de 27 anos, chegou ao Real Madrid em novembro de 2017 e rapidamente se tornou um dos jogadores mais influentes, contribuindo decisivamente para a conquista de uma Euroliga, duas ligas espanholas e uma Supertaça.

Nesta época desportiva foi o quinto jogador com melhor média de ressaltos na competição espanhola, com um total de 6,2 por jogo, e o primeiro na categoria de desarmes de lançamento, com uma média de 1,7 por partida.

Na última época, o poste cabo-verdiano, que já disputou 148 jogos pela equipa de Madrid, foi eleito melhor defesa da Euroliga e integrou o cinco ideal da liga espanhola.