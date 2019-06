Santiago: Movimento Civil Comunidades Responsáveis (MCCR) realiza marcha contra maus tratos dos animais

27/06/2019 00:56 - Modificado em 27/06/2019 00:56

A captura dos cães vadios nas ruas da cidade da Praia para depois serem mortos electrocutados na lixeira Municipal, é algo que tem gerado grande revolta e desconforto na sociedade cabo-verdiana e não só.

O Movimento Civil Comunidades Responsáveis (MCCR) informou que irá realizar no dia 29 de Junho, uma marcha de sensibilização pelo amor e o fim dos maus tratos a animais na cidade da Praia, cujo objectivo é fazer a sensibilização e alertar a sociedade em relação à situação do que se está passar em relação aos cães de rua, capturados e mortos por electrocussão na lixeira municipal.

O MCCR relembrou ainda que em Março de 2018 foi assinado um protocolo com a Câmara Municipal da Praia, onde esta assumia o fim da metodologia de execução dos cães e adopção de novos métodos de controlo, protocolo que segundo esse movimento não está a ser cumprido nem considerado pela actual vereação que tutela este sector de actividade.

No entanto, o MCCR, enquanto movimento da sociedade civil tem promovido uma série de actividades por forma a apoiar a gestão ética e sustentável da população canina, nomeadamente castrações; promoção da adopção particular e comunitária; desparasitações; informação sobre os cuidados com os cães e sensibilização para o não abandono.

Contudo este movimento ainda lançou uma petição nas redes socias de forma a colocar um fim à matança dos cães, em específico na cidade da Praia, e que já conta com 7500 assinaturas que serão entregues na Câmara Municipal da Praia, na próxima semana.

A marcha simbólica acontece neste sábado, 29 de Junho, com concentração no início da Av. de Santiago (avenida principal do Palmarejo) onde todos os participantes são convidados a levar uma peça de roupa preta em sinal de luto por todos os cães electrocutados na lixeira da Praia.