Fontainhas dá nome ao terceiro Boeing da CV Airlines

27/06/2019 00:27 - Modificado em 27/06/2019 00:27

A Cabo Verde Airlines confirmou nesta quarta-feira, que a localidade de Fontainhas, em Santo Antão, foi a escolhida para o nome do terceiro Boeing da companhia.

O nome que vai homenagear, assim, a ilha de Santo Antão, foi a votos na internet, juntamente com Topo de Coroa e Parque Natural da Cova. A votação foi encerrada às 16 horas da passada segunda-feira, 24.

Depois de “Praia de Santa Maria” e “Baía do Tarrafal” do Sal e Santiago respetivamente, terem sido os nomes escolhidos para batizar os dois últimos aviões da Cabo Verde Airlines (CVA), Fontainhas, de Santo Antão, será o nome do terceiro, aparelho esse que já se encontra em Cabo Verde.

De acordo com a CV Airlines, esta beleza natural será o próximo nome de Cabo Verde a voar pelo mundo, depois do Praia de Santa Maria e Baía de Tarrafal.

Situada a norte da ilha de Santo Antão, Fontainhas é considerada uma das vilas com a vista mais bonita do mundo. É conhecida pelas suas casas coloridas situadas no coração de um vale profundo. A vila de Fontainhas está rodeada de montanhas verdes e tem uma vista privilegiada para o mar.