“O Governo não vai impor voos por decreto para São Vicente”

27/06/2019 00:03 - Modificado em 27/06/2019 00:03

Foto: Inforpress

O governo, através do primeiro-ministro, Ulisses Correia e Silva, assegurou que não vai impor voos para São Vicente por decreto, até porque “a percentagem de passageiros nacionais transportados na TAP é de 13%”. Uma posição assumida hoje no parlamento, defendendo que a política de transportes do governo atuará onde e quando for necessário.

“Sobre a ligação para São Vicente, nós sempre fomos muito claros, não vamos repetir os erros que cometeram durante a vossa governação. Não vamos, por decreto, impor à companhia que faça voos para destinos, sejam onde forem. A política de transportes do governo atuará onde e quando for necessário”, afirmou UCS, que respondia aos deputados da oposição, sobre a questão das ligações aéreas para a ilha de São Vicente, sobretudo dos voos internacionais.

De acordo com o PM, a percentagem dos passageiros nacionais que são transportados nos voos da TAP é de 13%, sendo que Lisboa funciona como um hub.

Já na compra de qualquer bilhete de avião de Paris para São Vicente, UCS esclarece que vem já com o bilhete da companhia, assim como qualquer outro ponto da Europa. “A venda de bilhetes funciona na origem, para poder compensar o volume, para ter transportes para São Vicente.

Então é uma questão de tempo para a Cabo Verde Airlines também ganhar esse mercado, porque só com um mercado de 13%, que é o que é transportado de origem para o destino de São Vicente, com nacionais, não viabiliza as operações”, fundamenta.