JHA “O governo exclui segundo maior centro populacional do país das rotas da companhia aérea nacional”

26/06/2019 23:55 - Modificado em 26/06/2019 23:55

Foto: Inforpress

O PAICV, maior partido da oposição, através da sua presidente Janira Hopffer Almada, acusa o executivo de excluir o segundo maior centro populacional do país das rotas da companhia aérea nacional, com impacto na vida da população e na economia.

Conforme JHA, o governo acabou com os TACV quando entregou o mercado doméstico em monopólio a uma empresa privada [Binter CV], ficando agora com menos ligações, e as passagens estão mais caras pois não há voos previsíveis, muitas vezes. “O povo pode responder se melhoraram os transportes aéreos Inter-Ilhas. O primeiro-ministro diz-nos que está a trabalhar para termos mais diversificação na origem dos turistas. Eu queria que perguntasse ao povo de São Vicente se está satisfeito com essa diversificação. Conseguiu excluir o segundo maior centro populacional do país das ligações da companhia de bandeira e não é por falta de fluxo, porque outra companhia privada, neste momento, tem seis voos para a ilha, mas o preço das passagens é de mais de mil euros, penalizando o segundo maior centro populacional do país”, aclarou.