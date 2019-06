António Monteiro “O governo lavou as mãos na questão dos transportes aéreos”

26/06/2019 23:47 - Modificado em 26/06/2019 23:47

Foto: Inforpress

O deputado da UCID, António Monteiro, lamenta aquilo que considera ser a desresponsabilização do governo com a questão dos transportes aéreos. Para Monteiro, o primeiro-ministro foi “muito claro” de que o governo, relativamente aos voos de São Vicente, coloca-se completamente de fora.

“O povo que decida, as companhias que decidam por si só. O governo nesta matéria não tem mãos, isto é muito mau, porque o governo pode perfeitamente assumir com a política que tiver em mãos e fazer tudo para que haja este voo, mesmo que tenha que compensar, já que nós é que fazemos o balanço daquilo que é o ganho e o que é a perda. Tenho aqui uma factura, um bilhete de São Vicente para Lisboa, ida e volta, 123 contos no mês de Agosto, de forma que, assim, fica difícil aos cabo-verdianos poderem ter uma vida normal”, elucidou.

De salientar que o fim da operação da TACV para São Vicente aconteceu em Setembro de 2017, por decisão da nova gestão da empresa e por isso, a retoma dos voos, tal como acontecia até a data, tem sido uma exigência, nomeadamente, dos operadores económicos, os mais afetados pela medida. Outra reivindicação dos são-vicentinos, prende-se com a necessidade do aumento das ligações internas.