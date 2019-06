Vozinha renova com o AEL Limassol do Chipre

O guarda-redes internacional cabo-verdiano, Josimar Dias, “Vozinha”, prolongou o seu vínculo com o AEL Limassol do Chipre por mais duas temporadas, anunciou o clube cipriota, esta quarta-feira.

“O AEL tem o prazer de anunciar a renovação da cooperação com o guarda-redes da nossa equipa, Josimar, “Vozinha”. Toda a família do AEL deseja a Vozinha muitos sucessos com a camisa da nossa equipa” anunciou o clube no seu site oficial.

De realçar que o AEL Limassol terminou o campeonato no quarto lugar, com 55 pontos e vai participar na Liga Europa da época 2019/20.

Mas a grande conquista da época que agora terminou chegou na Taça do Chipre, onde a equipa venceu na final o então campeão APOEL, por 0-2, num jogo onde a actuação de Vozinha foi preponderante.

Vozinha esteve esta época a contas com uma grave lesão, que o afastou dos relvados por vários meses, disputou apenas 13 jogos do campeonato cipriota e viu-se afastado dos últimos compromissos da seleção cabo-verdiana de futebol.