Jovane Cabral poderá ter recuado na decisão de representar Portugal e opta pela seleção de Cabo Verde

26/06/2019 23:22 - Modificado em 26/06/2019 23:22

O jovem avançado do Sporting Clube de Portugal, decidiu jogar por Cabo Verde, após alguma agitação a volta do jogador por, há alguns meses atrás, este ter manifestado a ambição de jogar pela seleção portuguesa.

Conforme assegura a página “A Bola Cabo Verde”, esta decisão vem no seguimento da não chamada do jogador para integrar a seleção Sub-20 portuguesa que participou, no mês passado, na Polónia, no Mundial da categoria. A mesma fonte adianta que, com isso, o jogador ter-se-á apercebido das poucas chances de chegar à equipa principal da seleção portuguesa. “Sendo assim o jogador preferiu vir jogar para as cores da seleção cabo-verdiana” pode-se ler.

O extremo do Sporting alinhou uma vez na seleção AA de Cabo Verde, num jogo particular frente ao Luxemburgo, em março de 2017. Recorda-se que este recusou a chamada do selecionador Rui Águas para defrontar o Lesoto no dia 9 de setembro de 2018, em partida a contar para a fase de apuramento da CAN’2019. Uma decisão que, na altura, não caiu de bom grado no seio dos cabo-verdianos. Espera-se agora uma confirmação oficial por parte do jogador.