Governo mostra-se “totalmente disponível” para resolver os problemas da classe dos vigilantes

26/06/2019 15:43 - Modificado em 26/06/2019 15:44

O presidente da SIACSA, Gilberto Lima, afirmou nesta quarta-feira que o Governo está “totalmente disponível” para resolver todos os problemas da classe vigilante, principalmente a nível da implementação salarial.

De acordo com a Agência Cabo-verdiana de Notícias, Gilberto Lima, em conferência de imprensa realizada na Cidade da Praia, informou sobre o resultado final da negociação com o Governo relativa à situação laboral dos vigilantes das empresas de segurança privada. O sindicalista declarou que há outros encontros para a definição do salário base, que vai entrar no Orçamento de Estado de 2020.

“Estivemos reunidos (18 a 23 de Maio) com o vice-ministro, as empresas e os três sindicatos que rubricaram o Acordo Coletivo de Trabalho (ACT) e indicamos 12 medidas que permitem colocar as coisas no seu devido lugar com relação aos salários dos vigilantes e o indicativo de referência para a mudança de postos de 24 horas”, disse.

O mesmo esclarece que com essa disponibilidade do Governo há um “novo alento” para a classe de vigilantes, não obstante ter havido muita espera e “situações adversas” com pessoas que tentaram perturbar a negociação com o Governo.

Adiantou que o próximo passo é reunirem-se com as empresas tendo o indicativo de 16.633 escudos como salário base e um subsídio que vai ser indexado ao salário base, perfazendo um total de 19.028 escudos.

“É nesta base que vamos propor brevemente uma reunião com as empresas para podermos entregar ao Governo e mandar publicar a Portaria de Extensão”, acrescentou Gilberto Lima, citado pela Inforpress, garantindo que os três sindicatos (SIACSA, SISCAP e SIAP) estão otimistas, com o Governo disponível e as empresas de acordo com os termos de referência.

O presidente do SIACSA informou ainda que os três sindicatos vão reunir-se com a Associação Nacional das Empresas de Segurança Privada (ANESP) para definir a questão da grelha salarial que vai ser entregue ao Governo.