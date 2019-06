Olavo Correia: “Cabo Verde quer uma cooperação ancorada nas empresas e na promoção empresarial com a China”

26/06/2019 00:42 - Modificado em 26/06/2019 00:42

Na sua página oficial do Facebook , o vice-primeiro-ministro, Olavo Correia, defendeu que Cabo Verde quer com a China uma cooperação ancorada nas empresas e na promoção empresarial. Isto a propósito da sua visita àquele país asiático e participação, em representação de Cabo Verde, na primeira Exposição Económica e Comercial China/África, que se realiza entre 27 e 29 de Junho na província chinesa de Hunan.

“Cabo Verde quer, sobretudo, uma cooperação ancorada nas empresas e na promoção empresarial, de modo a edificarmos um quadro cooperativo mais sustentável, a prazo, criando valor e enraizado naquilo que é a visão do Governo quanto à promoção do futuro das nossas ilhas”

O também ministro das Finanças acrescentou ainda que o Governo de Cabo Verde está a trabalhar para a melhoria do quadro do país, com engajamento dos parceiros “que são vários” e que têm dado, disse, “um precioso” suporte no processo de desenvolvimento.

Fonte : Inforpress