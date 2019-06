Eventos nacionais associam-se a fábrica de azulejos para libertar Cabo Verde dos plásticos

26/06/2019 00:15 - Modificado em 26/06/2019 00:15

A organização de grandes eventos nacionais têm vindo a associar-se à fábrica de produção de azulejos em Penedo de Janela, na ilha de Santo Antão, na função de libertar o ambiente em Cabo Verde dos plásticos.

A parceria dessa unidade, instalada em 2017, pela Fundação dos Amigos do Paul na Holanda, começou em Agosto de 2018, no festival internacional da Baía das Gatas, em São Vicente, durante a qual foi recolhido uma quantidade significativa de embalagens de plástico, que depois foram transformadas em azulejos.

Prosseguiu, em Junho deste ano, durante a realização da final do campeonato nacional de futebol, no Sal, e aconteceu, também, nesta mesma ilha, onde decorreram os Jogos Africanos de Praia 2019.

Já nesta semana, foi a vez da organização das festas de São João no Porto Novo, aliara-se à fábrica de azulejos, nesta empreitada para livrar o país do plástico. Sendo que por estes dias marcaram presença neste concelho milhares de pessoas, nas comemorações do patrono local. Outros eventos importantes em todo o país, estão na calha de se juntar à fábrica de produção de azulejos, com a intenção de retirar do meio ambiente grandes quantidades de plásticos, transformando-os em azulejos.

A unidade de produção de azulejos, financiada pela cooperação holandesa, através da Universidade Tu Delf, em Rotterdam, e que já foi galardoada com medalha de mérito ecológico, pela Câmara Municipal do Paul, tem capacidade para produzir até 24 mil peças/ano de diferentes padrões.