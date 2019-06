Selecção de São Vicente lima arestas em jogo de preparação

A seleção de futebol de São Vicente continua a sua preparação tendo em vista a participação no Inter-Ilhas 2019 que se realiza em São Nicolau. Nesta terça-feira, 25, realizou mais um jogo treino no estádio Municipal Adérito Sena, frente a um misto de jogadores que jogam fora do país. O resultado final foi uma igualdade a duas bolas.

Os adversários escolhidos para os jogos de preparação, têm colocado graus de dificuldades consideráveis para a seleção, mas esta tem dado boa resposta, deixando boas garantias para a equipa técnica liderada por ‘Piki’.

No entanto, o treinador da equipa sanvicentina desvaloriza, neste momento, os resultados obtidos nos três jogos de treino já realizados. O primeiro jogo treino, com o Mindelense, terminou com uma igualdade (1-1). Depois uma vitória por 3-1 e, agora, novo empate, desta vez frente a um misto de jogadores cabo-verdianos que jogam nos campeonatos internacionais, apelidado de Amigos de Ryan Mendes.

“Nestes jogos treinos as avaliações não têm passado pelos resultados, mas sim pelo desempenho dos jogadores dentro do nosso modelo de jogo. Na resposta que podem nos dar. Até ao momento estamos satisfeitos, porque nestes jogos experimentamos três modelos de jogo e a resposta tem sido boa. Lógico que precisamos melhor ainda, mas estamos satisfeitos com o caminho que temos feito”.

‘Piki’ destaca ainda o trabalho diário que tem sido desenvolvido com os atletas, enaltecendo que estes têm dado uma boa resposta no terreno, com uma boa aplicação dos métodos. “Temos trabalhado o aspecto técnico-táctico da nossa estrutura de jogo. A avaliação é positiva, porque todos os jogadores têm dado o seu máximo e estão muito comprometidos. Experimentamos até ao momento três ou quatro soluções tácticas e a resposta tem sido extremamente positiva” regozija-se.

‘Piki’ assegura que até ao arranque da prova, está consciente de que terá uma equipa bem preparada para atacar a defesa do título, que é de resto o objectivo maior da equipa de São Vicente no Inter-Ilhas 2019. “Esperamos que com mais esta semana de trabalho possamos afinar bem a nossa máquina” concluiu o treinador, assegurando que todos os jogadores estão bem fisicamente.

De realçar que São Vicente integra o grupo B, juntamente com as selecções de Boa Vista, Santiago, Diáspora (EUA) e Maio. A defesa do título arranca a 06 de Julho, frente à selecção da Boa Vista, terminando a sua prestação na fase de grupos com a congénere da Diáspora (EUA), a 12 de Julho.