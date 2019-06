Descoberto em Marte sinal de existência de vida

25/06/2019 17:19 - Modificado em 25/06/2019 17:19

Existência de gás metano está a ser vista como promissora.

O The New York Times está a avançar com a informação que o rover Curiosity, atualmente a explorar a superfície de Marte, detetou níveis “surpreendentemente altos” de gás metano. A descoberta levou até a suspensão de outros estudos de modo a permitir aos investigadores da NASA obterem mais dados.

Como nota a publicação, gás metano é tipicamente produzido por seres vivos e, apesar de ainda ser numa pequena quantidade, tem um nível três vezes mais alto do que foi detetado num anterior pico em 2013.

Os cientistas acreditam que este aparecimento de gás metano é recente, uma vez que a luz do sul e outros químicos teriam apagado vestígios ao longo dos últimos séculos. É esperado que a NASA venha a ter mais dados ao longo dos próximos dias.