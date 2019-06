Microsoft e Intel confiram que continuarão a apoiar a Huawei

25/06/2019 17:15 - Modificado em 25/06/2019 17:15

Até agora os possuidores de computadores da empresa chinesa não sabiam que poderiam continuar a contar com atualizações de segurança.

A Microsoft e a Intel confirmaram publicamente que continuarão a lançar atualizações de segurança para computadores da Huawei, o que servirá de alívio para todos os clientes que têm aguardado por notícias desde que o Presidente dos EUA, Donald Trump, decidiu banir a empresa chinesa.

“Continuamos com o compromisso de providenciar experiências de consumidores excecionais. A nossa avaliação inicial da decisão relativa à Huawei indicou que podemos continuar a oferecer atualizações de software da Microsoft aos clientes com dispositivos da Huawei”, pode ler-se no comunicado partilhado com a PCWorld.

Por seu lado, a Intel também confirmou que continuará a lançar atualizações de segurança para os clientes que tenham computadores portáteis da Huawei, o que significa que não estarão sob risco independentemente de desenvolvimentos futuros.