Rara infeção bacteriana faz 12 mortos e espalha-se em região britânica

25/06/2019 16:18 - Modificado em 25/06/2019 16:19

Já foram registados 32 casos desta doença. A bactéria pode ser encontrada na garganta e na pele e o contágio acontece através de espirros e contacto físico.

Uma rara infeção bacteriana já provocou a morte a 12 pessoas na região do Essex, no Reino Unido, de acordo com a Sky News. A doença chamada iGAS, invasiva Grupo A Estreptococo, está a espalhar-se pelo Essex e há registo de um total de 32 casos.

O surto teve origem na zona de Braintree, mas já chegou às áreas de Chelmsford e Maldon. A bactéria pode ser encontrada na garganta e na pele e as pessoas podem nem se aperceber dos sintomas. Pode viver tempo suficiente para contagiar outros através de espirros e do contacto físico.

A Comissão Clínica do NHS (o serviço nacional de saúde britânico) de Mid Essex afirma que a forma mortal desta doença “pode acontecer quando a bactéria chega a partes do corpo onde não é habitualmente encontrada como o sangue, músculos ou pulmões”. Este grupo também referiu que a maioria das vítimas são idosos que recebem tratamento para doenças crónicas.

O NHS já estabeleceu uma equipa de resposta para “controlar o incidente e monitorizar de perto a situação”.

A diretora desta Comissão Clínica de Mid Essex, Rachel Hearn, passou uma mensagem tranquilizadora ao afirmar que o “risco de contrair iGAS é muito baixo para a grande maioria da população e que o tratamento com antibióticos é muito efetivo se for iniciado cedo”.

