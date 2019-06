Futebol de Praia: seleção feminina é uma das representantes de África nos jogos Mundiais de Praia-Qatar 2019

25/06/2019 16:08 - Modificado em 25/06/2019 16:08

A seleção feminina de Cabo Verde de futebol de Praia, medalha de ouro na Primeira Edição dos Jogos Africanos de Praia-Sal-2019, vai ser uma das representantes de África nos Jogos Mundiais de Praia, que se realizam no Qatar, em Outubro de 2019.

Duas vitórias expressivas frente a Argélia, garantiram a presença do combinado nacional nesta prova internacional. Primeiramente na quarta-feira, 19, por 8-1, com golos de Jocilene Martins 4, Vanda Graça 2, Ruth Duarte 1 e Keila Delgado 1 e a última na sexta-feira, 21 de Junho, por 12-2, com os golos a serem apontados por, Carolyn Tomar 4, Ruth Duarte 4, Jocilene Martins 1, Rosangela Lima 1, Keila Delgado 1 e Vanda Graça 1.

De acordo com a FCF, Cabo Verde junta-se à Espanha e Inglaterra já qualificados para a competição feminina nos Jogos Mundiais de Praia, que decorrerá no Qatar entre os dias 12 e 16 de Outubro.

Este será o primeiro teste de fogo para as comandadas por Nita Nédio, em futebol de praia fora de portas.