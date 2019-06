Cabo Vede Airlines inicia nova rota directa Sal/S. Salvador da Bahia

25/06/2019 15:16 - Modificado em 25/06/2019 15:16

A Cabo Verde Airlines anunciou nesta segunda-feira, dia 24 de Junho, o reforço das operações para a cidade de S. Salvador da Bahia, no Nordeste Brasileiro, com voos directos desde a ilha do Sal, permitindo desta forma diversas ligações de e para onde já voa a companhia aérea cabo-verdiana.

De acordo com a imprensa brasileira, após um ano do inicio da operação Sal-Salvador-Recife, a partir de segunda-feira, a Cabo Verde Airlines terá voos diretos Sal-Salvador-Sal, sem escala em Recife, com ligações para Lisboa (Portugal) e Paris (França) e, a partir de 1 de Julho, para Milão e Roma, em Itália.

A nova rota da Cabo Verde Airlines terá três frequências semanais – às segundas, quartas e sextas-feiras. Os voos regressam no dia seguinte e serão efectuados pelos aviões Boeing 757-200ER com capacidade para 183 passageiros, sendo 22 lugares em Classe Executiva e 161 em Classe Económica.

Esta oferta de voos directos, de acordo com a mesma fonte, pretende potenciar a ligação entre Brasil e Cabo Verde, como parte do reforço da presença da companhia no mercado sul-americano, destaca um comunicado da Cabo Verde Airlines. A companhia voa também para Recife (Estado do Pernambuco) e Fortaleza (Estado do Ceará), com conexão à ilha do Sal e ligação para todos os destinos europeus atrás referidos.