HBS: Utentes do BU dizem que nova sala não resolve nada, o problema é o tempo de espera

25/06/2019 00:44 - Modificado em 25/06/2019 00:44

Utentes do Hospital Batista Sousa (HBS) ouvidos pelo NN consideram que o principal problema do Banco de Urgência não são as instalações, que agora foram melhoradas, mas sim o tempo de espera no atendimento.

Segundo uma utente presente na sala de espera do Banco de Urgências do HBS “pouco importa a construção de uma nova sala de espera se o mais importante, o atendimento e o tempo de espera continuam na mesma”. Adiantou que se encontrava no local desde as 8:30 e que, por volta das 12h00 ainda se encontrava sentada à espera de ser atendida.

“A sala está bonita, sem dúvidas. É fresca e cómoda mas, o mais importante é que o tempo de espera contínua igual. Cheguei aqui por volta das 9:00 horas e já levo quase 4 horas à espera de ser atendido. É isso que necessita ser mudado, para melhor, não a sala”.

Opinião que é corroborada pela maioria das pessoas presentes no local, no início da tarde desta segunda-feira.

Outra utente, também à espera de ser atendida , mostrou-se chateada por ainda não ter ser atendida. É que segundo a mesma, deslocou-se ao serviço de urgências do HBS com fortes dores no abdómen, e por ser um paciente que, no seu entender, apresentava um quadro de urgência deveria ser atendida mais rapidamente. Disse que já levava quase duas horas à espera.

Nas redes sociais o novo espaço também é motivo de vários comentários. A maioria depreciativos, não pelo espaço em si, mas, e, outra vez, pelo tempo de espera.

Uma internauta por exemplo diz que “agora é que é esperar. Ser atendido pelo doutor que é bom, nada. Agora é levar almoço e lanche para não ficar com fome”.

“Deveriam era diminuir o tempo de espera ao invés de construir uma nova sala de espera, essa sala só vai fazer coitados dos doentes esperarem mais” realçou outra internauta.