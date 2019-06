Aula Magna no CCM no âmbito das comemorações 200 anos de cooperação entre Cabo Verde e os EUA

24/06/2019 17:02 - Modificado em 24/06/2019 17:02

O Centro Cultural do Mindelo recebe uma Aula Magna, seguida de um concerto/jam session com o músico norte-americano Bobby Ricketts, esta terça-feira, dia 25 de junho, em prol da celebração dos 200 anos de cooperação entre Cabo Verde e os EUA.

A Aula Magna a ser levada a cabo pela Embaixada dos EUA em Cabo Verde, em parceria com o Palácio da Cultura Ildo Lobo e o Centro Cultural do Mindelo.

“Bobby Ricketts é um saxofonista, líder criativo, educador pós graduado, representante internacional das artes é possuidor de um estilo mais original de saxofone, onde o som incorpora a essência do despertar, da inspiração e do fortalecimento”, escreve o comunicado.

A mesma fonte assegura que para além de ser uma estrela em ascensão e um artista dinâmico, é representante cultural do Departamento U.S. do Estado, artista oficial de Yamaha UE, promotor da Roland Keyboards e DPA Microphones.

É também diretor musical para a televisão, consultor criativo para mídia e comunicações, bem como diretor criativo do evento Dar Jazz, e iniciador do The Band Doctor em parceria Bobby Ricketts Seminários de Desenvolvimento Musical.