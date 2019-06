São João: Tolerância de Ponto de última hora gera confusão

24/06/2019 16:43 - Modificado em 24/06/2019 16:43

Até às 12 horas não havia tolerância de ponto para São Vicente devido as festas de S. João. O que acabava com a tradição de longos anos, em que na tarde de 24 de Julho era concedida a tolerância de ponto devido as festividades pagãs e religiosas em honra de S. João Batista na Ribera de Julião.

Isto por que o Governo de Cabo Verde, conforme a sessão do Conselho de Ministros realizada no dia 01 de Dezembro de 2017, deliberou no sentido de conceder tolerância de ponto aos municípios apenas nas festividades do dia do município. Querendo isto dizer que, para este dia 24 de Junho, onde por um pouco por todo o arquipélago se comemora o São João, não pode haver tolerância de ponto nas instituições públicas a não ser no concelho do Porto Novo.

Nos anos anteriores, 2017 e 2018, ninguém se apercebeu disso, porque o dia 24 de Julho calhou num sábado e depois num domingo. Sendo assim, parece que nem a CMSV nem o Governo já se lembram da nota saída Conselho de Ministros realizada no dia 01 de Dezembro de 2017, que deliberou no sentido de conceder tolerância de ponto aos municípios apenas nas festividades do dia do município.

O NN sabe que a tolerância de ponto acabou por ser concedida devido a intervenção da CMSV, que solicitou ao Governo a tolerância de ponto baseado na tradição e no facto de, na realidade, o São João Batista ser celebrado mais do que São Vicente, este é o santo padroeiro da ilha. Na realidade São Vicente tem duas festas do Município : São Vicente e São João.

Por isso, um facto de não haver tolerância de ponto apanhou muita gente desprevenida, e gerou alguma confusão, sobretudo nos alunos e professores das escolas da ilha, mas também em outras repartições públicas. É que até às 10:00 desta manhã ninguém sabia da existência de uma possível tolerância de ponto.

No entanto a partir das 13:30 algumas instituições públicas concederam a tolerância de ponto, mas outras optaram por manter as portas abertas, respeitando a certidão do Governo referente à tolerância de ponto.

Diz o povo que São João é um santo “ revoltiod” que não tolera desrespeito, mesmo tirando o lugar de, São Vicente, que não se deve negar nada, por que ele atende os pedidos dos crentes, é a ele que o crentes pedem as curas impossíveis. E diz a lenda quando se promete algo a S. João Batista deve-se cumprir. Fará retirar a possibilidade de o povo honrar o seu santo na Ribeira de Julião, numa festa onde o pagão e religioso se fundem num sincretismo religioso que molda a alma crioula. A cultura, a tradição, os costumes, estão acima do Conselho de Ministros e das suas decisões. Mas, isso são contas de outro rosário.