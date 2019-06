Vanessa Delgado pretende cativar o público com seu primeiro CD intitulado “Sonho realizod”

24/06/2019 01:24 - Modificado em 24/06/2019 01:24

Vanessa Delgado é uma jovem cantora de 22 anos, natural da ilha de São Vicente, que encontrou seu dom e talento pela música ainda criança. “Saber cantar é um dom que Deus me deu”.

“Sonho Realizod” é o nome do CD de Vanessa Delgado. Segundo a mesma a escolha do nome do CD, é por estar a realizar o sonho de lançar o seu primeiro CD.

A jovem sanvicentina vai lançar seu primeiro CD em Julho deste ano diz que as expectativas são as melhores.

Em entrevista ao Notícias do Norte, Vanessa Delgado conta-nos como tem sido o seu percurso pelo mundo da música.

Notícias do Norte: Como começou no mundo da Música?

Vanessa Delgado: Foi propriamente em 2014 onde tive a oportunidade de ensaiar com uma banda o “Mindel Som”, mas infelizmente na altura não pude ingressar no grupo devido a problemas familiares. Depois de um tempo entrei no grupo “Trio Mocoto” que ainda é o meu grupo até os dias de hoje. Todos os fins-de-semana actuamos em vários bares do Mindelo.

NN– Como foi sua primeira experiência no mundo da música?

VD– Esse é um dia que nunca esquecerei. Foi no Festival da Juventude na praia da Laginha. Foi a minha primeira vez no palco, lembro que estava muito nervosa antes de subir ao palco. Foi só começar a cantar e senti-me no meu mundo. Tudo correu da melhor forma.

NN– Já participou duas vezes no casting Todo Mundo Canta. Como foi o seu desempenho?

VD: No primeiro casting em 2015 não passei por estar muito nervosa. No segundo casting, em 2018, passei mas não pude prosseguir no concurso por motivos pessoais.

NN-Quais foram tuas conquistas ao longo deste percurso?

VD: Fazer parte de uma banda foi a minha primeira conquista. Subir pela primeira vez no palco do Festival da Juventude na praia da Laginha foi outra grande conquista, mas uma das maiores conquistas foi subir no palco do Festival Kavala Fresk. Foi um dia muito especial para mim. Havia muita gente a ver a actuação e consegui conquistar o público de uma certa forma que nem sei explicar. Cantar e ver que o público está a gostar do que estou a fazer é a maior das conquistas.

NN-Como é que concilias a música e os teus afazeres diários?

VD– No momento encontro-me desempregada e o meu maior conforto é a música. A minha rotina no momento é a música, os ensaios, e as actuações musicais.

NN– Vais lançar o teu primeiro CD no dia 6 de Julho deste ano. O que te motivou e incentivou neste projecto?

VD-O meu pai que foi um de grande pilar para a produção do meu CD, pois foi ele quem financiou. Ao longo de todo esse percurso foi ele quem me ajudou, e se cheguei até aqui com o lançamento do meu CD é graças a ele. Também o meu produtor musical Djoy Delgado ajudou-me muito na produção, fez o arranjo da maioria das músicas do meu CD, e deu-me um grande suporte.

NN-Quais são as suas expectativas para o lançamento do teu primeiro CD?

VD– São as melhores. Principalmente que as pessoas gostem das minhas músicas e que isso possa dar uma maior projeção na minha carreira. A minha maior pretensão que é as minhas músicas se espalhem tanto a nível nacional como internacional.

NN- A música, o que ela te representa para ti?

VD– A música é tudo para mim, se ela não existisse de certa forma sinto que eu não era nada. Música é o meu maior amor, não posso viver sem ela. É nela que expresso todos os meus sentimentos.

NN– Qual estilo musical te identifica mais?

VD– Gosto muito de músicas tradicionais, morna, Cabo-Love e coladeira que são ritmos que irão encontrar no CD.

NN- Com qual música te identificas mais neste teu CD?

VD- “Bem ma nos” que é uma canção da minha autoria, e porque é uma canção que fala da ilha de São Vicente. Minha terra, lugar onde nasci e cresci.

NN– Quias são os teus projectos para o futuro?

VD– Aperfeiçoar mais o meu trabalho para que as pessoas me conheçam a nível nacional e internacional.