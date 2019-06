Liberdadi retoma viagens na linha Porto Novo/São Vicente

23/06/2019 23:49 - Modificado em 24/06/2019 00:37

O ferryboat Liberdadi, da Companhia Fast Ferry, que não operava na linha Santo Antão/São Vicente desde Abril, quando sofreu um acidente no porto do Porto Novo, retomou, neste fim-de-semana, as ligações entre as duas ilhas.

Depois da paragem, “por tempo indeterminado”, do Mar de Canal e do acidente com o Liberdadi, o Inter-Ilhas era até então o único ferryboat que operava, nos últimos três meses, entre Santo Antão e São Vicente, efetuando quase duas dezenas de ligações semanais.

Entretanto o navio Liberdadi, retomou neste sábado, 22, as ligações, no horário habitual, efetuando duas viagens diárias, reforçando, assim, as ligações nesta que é uma das linhas mais movimentadas do arquipélago e cujo fluxo aumenta bastante nesta altura das festas de São João.

Com isso, o navio Liberdadi, com dormidas no cais do Porto Novo, sai diariamente às 8:30 e às 15:30 e parte de São Vicente às 12:00 e às 17:30, enquanto que o Inter-Ilhas sai de São Vicente às 07:00 e 14:00 e do Porto Novo às 09:00 e às 16:00.