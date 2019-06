Cabo Verde arrecada 10 medalhas nos Jogos Africanos de Praia

A primeira edição dos Jogos Africanos de Praia – Sal 2019 teve o seu término neste domingo, 23, onde Cabo Verde falhou a luta pelas medalhas de bronze em voleibol feminino, futebol e basket 3×3 masculinos. Com isso o combinado nacional encerrou a sua participação nos jogos, com três medalhas de ouro, duas de prata e cinco de bronze.

Futebol Freestyle rotinas, futebol feminino e basket 3×3 em afundanços foram as modalidades onde Cabo Verde conseguiu arrecadar a medalha de ouro. Já as medalhas de prata, foram conseguidas no andebol feminino e futebol freestyle batalha. Por fim, karaté feminino e por equipas, ténis de pares femininos e pares mistos e kiteboarding, deram medalhas de bronze para Cabo Verde.

Os Jogos Africanos de Praia, decorreram na praia de Santa Maria, na ilha do Sal, chegaram ao fim neste domingo após 10 dias de competição.

Sob a égide da Associação de Comités Olímpicos Nacionais Africanos (ACNOA), a prova contemplou 11 modalidades, nomeadamente atletismo, basquetebol 3×3, andebol de praia, ténis de praia, futebol de praia, remo no mar, futebol Freestyle, karaté kata, kitesurf e natação em águas abertas.