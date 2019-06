Taça Independência: São Vicente inicia defesa do título a 6 de julho

23/06/2019 23:35 - Modificado em 24/06/2019 01:30

A seleção de São Vicente, detentora do título de campeão do último Torneio Inter-Ilhas, realizado na ilha do Sal em 2015, vai iniciar a defesa do título no dia 06 de julho, inserida no grupo B, no estádio Orlando Rodrigues, no Tarrafal de São Nicolau, ante o vice-campeão, Boa Vista.

A menos de quinze dias do início da Taça Independência 2019, que terá como palco a ilha de São Nicolau, a seleção de futebol de São Vicente contínua a sua preparação para estar à altura das exigências da prova. Ou seja, renovar o título conquistado em 2015.

No entanto, a Associação Regional de Futebol de São Nicolau (ARFSN), divulgou o calendário completo dos jogos. Os comandados de “Piki” iniciam a prova a 06 de julho, pelas 14h30m, com a seleção de Boa Vista, no estádio Orlando Rodrigues.

Na segunda jornada do grupo B, agendado para 09 de Julho, no estádio municipal Di Deus, na Ribeira Brava, São Vicente terá como adversário a ilha de Santiago curiosamente a seleção que precede a ilha de Monte Cara em número de títulos conquistados na prova. A partida terá início às 16h30m.

No dia seguinte o combinado de São Vicente terá como adversário a seleção do Maio. Este jogo está agendado para o estádio Orlando Rodrigues e terá início às 16h30m. Por fim, no dia 12 a seleção concluirá a fase de grupos ante a seleção da Diáspora, proveniente dos Estados Unidos da América, no estádio municipal Di Deus na Ribeira Brava. O jogo está marcado para as 16h30m.

De realçar que as meias-finais da competição estão agendadas para 14 de Julho e a grande final realizar-se-á no dia 16, no estádio Orlando Rodrigues, no Tarrafal.

A seleção sanvicentina, agora por “Piki”, parte na linha de frente com cinco conquistas (1985, 1986, 1992, 2007 e 2015). Por sua vez, a seleção de Santiago surge logo a seguir com quatro conquistas (1989, 1999, 2009 e 2010). Sal em (1997) e Fogo (2013) são as outras seleções que já levantaram o troféu.