Terceiro avião da CV Airlines terá nome inspirado em Santo Antão

22/06/2019 22:14 - Modificado em 22/06/2019 22:14

Topo de Coroa

Depois de “Praia de Santa Maria” e “Baía do Tarrafal” do Sal e Santiago respetivamente, terem sido os nomes escolhidos para batizar os dois últimos aviões da Cabo Verde Airlines (CVA). A companhia de bandeira lançou um novo desafio na rede social Facebook, desta vez para a escolha do nome do próximo aparelho, nome esse que será inspirado na ilha de Santo Antão.

Fontainhas

De acordo com a CV Airlines, da ilha de Santo Antão virá o nome do próximo avião, deixando as sugestões de Topo de Coroa, Fontainhas ou Parque Natural de Covas. Uma destas belezas naturais será o próximo nome de Cabo Verde a voar pelo mundo, depois da Praia de Santa Maria e Baía de Tarrafal.

Parque Natural de Covas

“Escolhemos a ilha de Santo Antão, com os seus montes e vales verdejantes para dar nome ao nosso próximo avião” escreve. Anunciando as votações vão decorrer até às 16:00 de segunda-feira, 24 de Junho.