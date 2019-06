Sub-20: Batuque FC confirma título de campeão com empate frente ao Ribeira Bote

22/06/2019 21:58 - Modificado em 22/06/2019 21:58

A formação Sub-20 do Batuque FC confirmou na tarde neste sábado o título de campeão regional de futebol de sub-20, ao empatar a zeros com o Ribeira Bote, no estádio municipal Adérito Sena, em jogo a contar para sétima e penúltima jornada da prova.

Esta jornada serviu de consagração do Batuque FC sobre os Falcões do Norte, adversário direto na luta pelo título. Mas as contas do título ficaram definidas logo no primeiro jogo da tarde, após o empate a uma bola entre os Falcões do Norte e a Real Sociedade.

Na segunda partida da tarde, a equipa comandada por “Nhela”, entrou descontraída no terreno de jogo, e por isso não saiu do nulo frente ao Ribeira Bote, que durante o jogo deu bem conta de si, impedindo os axadrezados de festejar o título com uma vitória.

No final da partida, o treinador do Batuque FC, “Nhela” afirmou que o objectivo é participar no crescimento dos jogadores que estão na porta do escalão sénior. “Ganhar títulos nesta idade é sempre bom. O Ribeira Bote é uma equipa muito organizada e com jogadores bem trabalhados, por isso não conseguimos imprimir a velocidade que queríamos ao longo dos 90 minutos” afirmou.

Sobre uma possível participação no campeonato nacional da categoria que ainda está por confirmar pela Federação Cabo-verdiana de Futebol, o treinador assume que participar na prova seria um prémio para todos os jogadores, pois desde o mês de Setembro do ano passado, têm vindo a trabalhar arduamente para a conquista deste título.

O treinador mostra-se agora expectante quanto ao futuro dos jogadores, que estão na calha das equipas seniores, assegurando que o trabalho que tem estado a desenvolver é em prol do futebol da ilha pois, seja em que clube for espera que sejam felizes. “Para que São Vicente continue a ganhar o nacional teremos que trabalhar forte na base e é isso que vamos continuar a fazer” concluiu.

Por sua vez, Bruce, o internacional cabo-verdiano sub-20, que milita na equipa sénior do Batuque, apontou um total de 14 golos ao serviço dos sub-20, golos esses que ajudaram o clube a conquistar o título.

Bruce que recorda-se, na época 2017/18 foi o melhor marcador do campeonato regional sénior de São Vicente, ao serviço do Dérby. Este foi de resto, o primeiro título de campeão regional conquistado por Bruce, que no final da partida, em conversa com o NN, deixou expressa a sua alegria pela conquista, e pelo grande trabalho colectivo de todos. “A equipa trabalhou e muito para a conquista deste título. Sem esse espírito de grupo tal não seria possível. Foi o primeiro de muitos. Agora é tentar repetir o feito nos seniores” assegurou o avançado dos axadrezados que diz estar à espera que o campeonato nacional sub-20 seja uma realidade, porque a equipa está moralizada para fazer uma boa campanha.